Controlli sul pescato in vendita anche fuori regione per la Guardia Costiera savonese: sanzioni per oltre 4mila euro nel torinese

Prosegue anche fuori regione l’attività di controllo della filiera ittica da parte dei militari della Guardia Costiera savonese, impegnati lo scorso 28 ottobre, insieme a veterinari e tecnici della prevenzione dell’Asl piemontese, ai mercati rionali di San Mauro Torinese e Cirié dove sono finiti sotto la lente alcuni esercenti ambulanti.

L’attività, messa in campo per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie e quindi salvaguardare la salute dei consumatori, era iniziata lo scorso 18 ottobre. Nei loro controlli, gli ispettori si sono focalizzati nel verificare la presenza sul mercato di specie protette, l’analisi del rispetto della “taglia minima” di cattura del pescato, la corretta etichettatura e la tracciabilità del prodotto.

Diversi gli illeciti accertati con sanzioni per un valore complessivo di oltre 4mila euro, insieme a diverse prescrizioni sanitarie imposte dall'autorità sanitaria competente.

Le attività di controllo effettuate nei comuni piemontesi vedrà ulteriori sviluppi nel prosieguo dell'anno in corso, in particolare per l’avvicinarsi delle festività natalizie che, come noto, vedono un incremento significativo del consumo di prodotti ittici.