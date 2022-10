A Camera, l'evento annuale dedicato alla fotografia "Futures"

Una mostra, tre talk, cinque workshop, venti curatori, cento artisti... i migliori talenti della giovane fotografia europea s'incontrano a CAMERA.



Dal 4 al 6 novembre gli spazi in Via delle Rosine a Torino ospiteranno l’evento annuale del programma europeo FUTURES (EPP – European Photography Platform), la piattaforma di ricerca sulla fotografia contemporanea di cui CAMERA fa parte insieme ad altre 20 istituzioni e festival stranieri, come unica realtà italiana già da cinque anni.



Sostenuto da un fondo Creative Europe e da Camera di Commercio di Torino, e con il patrocino dell’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia, Regione Piemonte e Città di Torino, il FUTURES Annual Event si compone di un calendario ricco di eventi che si articoleranno durante tutto l’arco delle giornate con appuntamenti riservati agli artisti selezionati nel 2022 che si alterneranno ad altri pubblici.



CAMERA si trasformerà così nel quartier generale della fotografia contemporanea con oltre 150 giovani artisti, fotografi, curatori da tutta Europa che si ritroveranno a seguire workshop, letture portfolio con tutor di livello, così come a scambiarsi idee e sviluppi in campo fotografico, in un programma che prevede momenti esclusivi per i partecipanti ma anche occasioni pubbliche: la mostra On the Verge (Nel limite) in Project Room, talk aperti al pubblico nella sala Gymnasium di CAMERA e un incontro ad Artissima, aperitivi e musica, il tutto all’insegna della fotografia contemporanea e della ricerca visiva.