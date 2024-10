Da Lidia Poët al Conte di Montecristo, 12 titoli piemontesi alla XIX edizione della Festa del Cinema di Roma

Le presenza torinese nel sistema cinema di Roma sta diventano sempre più ampia.

Da Lidia Poet a Modì, alla XIX edizione della Festa del Cinema di Roma record di ben 12 titoli presentati in varie sezioni realizzati con sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La Fondazione sarà impegnata a Roma anche per il MIA I Mercato Internazionale Audiovisivo, market di cui è Partner, con una serie di appuntamenti con i principali players nazionali e internazionali presenti, e quest’anno anche per promuovere il “Piemonte Film Tv Development Fund”.

In questa cornice, che vede l’audiovisivo piemontese al centro della scena dal punto di vista artistico e industry, Film Commission Torino Piemonte annuncia inoltre i risultati del più recente bando sviluppo, progettualità dedicata alla crescita dei talenti, del nuovo cinema, delle produzioni indipendenti che per il biennio 2023-2024 è interamente sostenuto con 700 mila dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito di un accordo con Regione Piemonte.

Sono 7 i nuovi titoli selezionati dalla Commissione di valutazione che verranno sviluppati “con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund”: sei lungometraggi a principale destinazione cinematografica, e una serie Tv, che vanno ad aggiungersi ai 61 progetti sostenuti dal bando dal 2019 ad oggi.



Si tratta dei film Lunàdiga di Elisa Chiari e Francesca Trovato (produzione Base Zero), La Cura di Giotto Barbieri (EiE), Bove di Matteo Fresi (Epica Film), Canto per Europa di Cosimo Miorelli (GraffitiDoc), El corte de Isabel di Sandro Bozzolo (Small Boss), Apache 77 di Giovanni Aloi (Tempesta Film), insieme alla serie TV UFO 78 di Sara Ristori (Tiwi).

I titoli alla Festa del Cinema di Roma

Parallelamente, FCTP accompagnerà i 12 titoli - 5 lungometraggi, 4 serie tv e 3 documentari – realizzati sul territorio piemontese e/o con i bandi messi a disposizione dalla Fondazione e dalla Regione Piemonte.

Tre lungometraggi - “The Opera! Arie per un’eclissi” dei torinesi Davide Livermore e Paolo Gep Cucco nelle Proiezioni Speciali della Festa del Cinema di Roma, insieme a “Il treno dei bambini” di Cristina Comenicini nella sezione Grand Public, e a “Modì”, ritorno alla regia per l’attore Johnny Depp, che riceverà il Premio alla Carriera.

A questi si aggiungono, nella sezione Alice nella città, altrettanti “Non dirmi che hai paura (Samia)” di Yasemin Samdereli con Deka Mohamed Osman in concorso e “L’origine del mondo” di Rossella Inglese in Panorama Italia.

Tre le Serie TV presentate in anteprima assoluta ci sarà l’attesa 4^ stagione de “L’amica geniale” diretta da Laura Bispuri, “Il Conte di Montecristo” di Billie August con Sam Claflin protagonista, “Mike” di Giuseppe Bonito con Claudio Gioè nei panni di Mike Bongiorno e la seconda stagione della Serie Tv di grande successo internazionale “La legge di Lidia Poët”, atteso ritorno della prima Avvocatessa d’Italia interpretata da Matilda De Angelis.

Tre anche i documentari prodotti da società piemontesi con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund: due nella sezione ARTS, “Italo Calvino nelle città” di Davide Ferrario e “Pellizza Pittore da Volpedo” di Francesco Fei, e “Nel tempo di Cesare” di Angelo Loy nella sezione Proiezioni speciali.