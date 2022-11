Una targa per le vittime del Covid nel cimitero di San Mauro

Una targa dedicata alle vittime del Covid è stata apposta all’interno del cimitero di San Mauro Torinese. Questa mattina, in occasione delle iniziative per la ricorrenza dei Defunti, si è svolta la cerimonia di scoprimento da parte della sindaca Giulia Guazzora e della vice Katia Venturi .

Il ricordo

“La targa - ha sottolineato la sindaca Guazzora - vuole essere un modo per ricordare le vittime della pandemia e per racchiudere in un abbraccio virtuale tutte le famiglie, con il loro carico di dolore”.

“E’ un doveroso ricordo - ha aggiunto la vice sindaca - ma anche espressione di vicinanza della nostra comunità alle famiglie che hanno subito la perdita di persone care".