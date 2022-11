"Cars" accende i motori: al Poli il primo laboratorio al mondo che insegna alle aziende la transizione tecnologica

Un laboratorio senza pari nel mondo, che guarda al futuro e che mette a disposizione un team di 55 persone. Tutto questo è Cars-Hev , la struttura che il Politecnico di Torino mette a disposizione del settore automotive per scrivere nuove pagine della mobilità del futuro. L'investimento è stato di 7,3 milioni , con un cofinanziamento della Regione e 4 anni di tempo per arrivare al taglio del nastro.

" Si tratta di un'infrastruttura di prova per veicoli unica al mondo, pensata per testare mezzi con emissioni, ma anche elettriche o a guida autonoma - spiega Nicola Amati , docente del Poli e coordinatore di Cars - . Oggi per validare certe tecnologie servono migliaia di chilometri e anni interi, mentre qui si può ridurre il tempo con prove intensive, accorciando i time to market dei gruppi partner ".

Il laboratorio si propone di portare avanti progetti di ricerca internazionali, ma anche di aiutare direttamente le aziende per testare veicoli o parti di veicoli. "Abbiamo pensato a 4 grandi categorie di test, in condizioni di temperatura e umiditàche spaziano dai 10 ai 35 gradi: tutto il veicolo, powertrain, sottocomponenti e guida autonoma. Garantirle tutte insieme è la novità mondiale. Ma vogliamo anche fornire una metodologia ai nostri clienti. Penso a realtà con cui abbiamo rapporti consolidati, come Avl, ma anche Stellantis e Daico. Ma la necessita di riconvertirsi e trovare nuove competenze è comune a tutte le aziende del comparto". Ma non si scarta l'idea di accreditarsi presso l'Europa per fornire servizi a bando anche per le pmi.