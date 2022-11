Risulta molto importante conoscere i modelli parquet per scegliere quello più adatto per le proprie esigenze e per la propria abitazione e quindi solo essendo informati in tal senso si eviterà di sbagliare l’acquisto che può essere invece molto importante e risolutivo.

Per evitare di sbagliare bisogna rivolgersi agli esperti e conoscere le peculiarità di ogni modello. E questo vale se scegliamo il pavimento per la casa, ma anche per l'Ufficio, per la palestra, per l'Ufficio o per un negozio, perché bisognerà valutare diversi fattori tra i quali. Lo stile di arredamento a cui deve essere accostato, ma anche il tipo di ambiente dove deve essere collocato.

In pratica, quindi, se decidiamo di optare per un parquet specifico, dovremmo tenere presente che esistono diverse tipologie, essendo al corrente delle loro caratteristiche, svantaggi e vantaggi, in modo da selezionare quello appropriato partendo da quel massello costituito dalle menti lignei che hanno uno spessore che vale di solito dai 10 a 24 mm che sono dotati di incastri maschio femmina sui quattro lati, in modo da garantire la massima stabilità nella posa.Ma ci sono anche le varianti senza incastri.

Un parquet massello, di solito viene venduto allo stato grezzo e quindi può ricevere finiture di oliatura, levigatura, lucidatura. Verniciatura e ceratura che chiede diversi giorni. Per essere finito.

Questo è il motivo per il quale parquet in legno tradizionale è sconsigliato in un intervento di ristrutturazione, visto che l’'intero gioco di lavorazione richiede almeno 30, 40 giorni, però.Altro vantaggio che hai è quello di prestarsi a realizzare varie decorazioni come disegni geometrici e intarsi, in modo da da donare ogni ambiente un tocchettino. Oltre al fatto che può essere legato più volte per tornare come nuovo e eliminando le parti usurate.

Altri tipi di parquet

Molto importante, e per questo da nominare, è il parquet antico che però risulta essere poco economico visto che è costituito da vecchio legname di tavole, travi provenienti da storici, castelli, casali e che viene ripulito e recuperato dopo aver eliminato la presenza di chiodi e residui di ruggine.

Perché Riesce a raggiungere uno spessore totale di Circa 18 cm

Un parquet antico viene ritenuto prestigioso per la sua originalità di eleganza, oltre che per la sua solidità, visto che il legno che lo compone ha avuto un lungo periodo di stagionatura ed è indicato per ambiente raffinato dallo stile classico.

Molto apprezzato il parquet Laminato, soprattutto per la sua economicità e per il rapporto qualità prezzo. Però parliamo di un finto parquet che si utilizza soprattutto nelle aree soggette a traffico pedonale intenso come locali pubblici, negozi, uffici, visto che ha una struttura molto robusta che si caratterizza dall'unione di diversi materiali, perché da parte centrale è formato da un pannello in fibre di legno ed eleganti resinosi rivestito da una carta stampata che riproduce fedelmente l'aspetto di vari legni nelle colorazioni delle venature, in modo che ci sia una somiglianza quasi perfetta con i vari parquet.

In generale i disegni vengono realizzati mediante stampa digitale, non ci sono limiti quando si tratta di personalizzare il singolo listone.