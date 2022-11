Nuovo centro commerciale nell'ex Michelin, Mazzoleni: "Nuovi posti di lavoro e servizi ad un'area sprovvista"

“Il progetto ToDream restituirà alla popolazione uno spazio riqualificato, attivo e accessibile, in un'area industriale dismessa di grandi dimensioni". Così l'assessore all'Urbanistica di Torino Paolo Mazzoleni replica al sindaco Settimo Elena Piastra, preoccupati degli effetti economici e viabilistici dell'apertura del nuovo centro commerciale nell'ex Michelin di corso Romania. Siamo nell’estrema periferia nord di Torino, all’imbocco delle autostrade per Milano e Aosta.

100 negozi, 25 ristoranti, cinema e pista da go kart

Nell’ex sito industriale sorgerà una galleria commerciale dalle dimensioni “monstre”: i 270 mila metri quadri ospiteranno 100 negozi, 25 ristoranti, un’area parcheggio sotterranea, un’arena eventi, otto sale cinema, un hotel a quattro stelle con 120 stanze e una pista da go-kart. Se è vero che siamo ancora a Torino, a pochi passi dal ToDream ci sono Torino Outlet Village, Settimo Cielo e il centro commerciale naturale di Settimo. Da qui la preoccupazione di Piastra che l'apertura di ToDream possa avere ricadute sugli altri siti, in termini di chiusure e perdite di posti di lavoro, ma anche di congestione di traffico nella zona.

"Nuovi servizi nell"area"

Preoccupazioni raccolte da Mazzoleni, che replica: "la sua natura di polo metropolitano e di connessione tra Torino e Settimo Torinese permette l'instaurazione di una moltitudine di servizi, dall’intrattenimento al terziario, all'interno di una porzione territoriale che ne è sprovvista, generando risultati positivi, anche in termini occupazionali".



L'assessore sottolinea poi "l’importanza del progetto relativo alle urbanizzazioni, innovativo, sostenibile e unitario, che viene realizzato in anticipazione rispetto all’attuazione di tutti i lotti e con accesso alla viabilità sempre garantito anche in fase di cantiere".

"Nuovo parco lineare"

Torino, come chiarisce l'esponente della giunta Lo Russo, "verrà dotata in primis delle opere pubbliche, tra cui il nuovo parco lineare". E sul fronte occupazionale Mazzoleni precisa: "Sarà certamente necessario, in ambito metropolitano, monitorare nel tempo le dinamiche innescate dalla trasformazione e governare le ricadute”.