Nichelino, per il futuro palasport scende in campo anche Pierluigi Marzorati

Nichelino, anche il contributo di una leggenda del basket come Marzorati per il futuro palasport

Nichelino avrà il suo palazzetto dello sport e a contribuire alla sua realizzazione sarà anche una leggenda del basket come Pierluigi Marzorati.

L'architetto 'Pierlo' da Cantù a Nichelino

Lo capitano capitano di Cantù, uno dei migliori playmaker della storia della pallacanestro italiana, oggi è il titolare dello studio PFM & Partners, che si occupa di ingegneria, architettura ed efficientamento energetico. Ed è a questo studio che è stato commissionato dal Comune il progetto per la futura 'casa dello sport' di Nichelino. Un'opera attesa da anni che, per una ragione o per l'altra, era sempre slittata a data da destinarsi.

Decisive le risorse del Fondo sport e periferie

La differenza, rispetto al passato, è che l'Amministrazione ha partecipato al bando nazionale "Fondo sport e periferie 2022", per ottenere le risorse necessarie. L'investimento di 1,3 milioni consentirà la realizzazione di una struttura polivalente su uno dei terreni da gioco utilizzati dalla Sangonese per gli allenamenti (campo B), in via Pracavallo.

Riqualificazione dell'area di via Pracavallo

Il progetto è ovviamente in cima ai pensieri dell'assessore allo Sport Francesco Di Lorenzo: “Con questo intervento intendiamo riqualificare in toto il centro sportivo di via Pracavallo migliorando la qualità dell’offerta sportiva e, nello stesso tempo, dando risposte alle richieste di spazi che arrivano dalle associazioni”.

Il progetto, affidato allo studio PFM & Partners di Cantù, in sede di bando è stato implementato con dossier sulle attività che le società sportive intenderanno svolgere. L'opera consiste nella realizzazione di una nuova tensostruttura polivalente coperta con due campi da gioco dove si potranno praticare diverse discipline.

“Una prima area sarà dedicata a basket, pallavolo, calcio A5 e sarà corredata da due tribunette da 40 posti l’una - ha spiega l’assessore Di Lorenzo - La seconda area, dove ci sarà il ring, sarà dedicata a boxe e alle arti marziali". Completeranno la struttura un nuovo blocco spogliatoi con docce e servizi igienici.

Investimento da 1,3 milioni di euro

E’ previsto, infine, il rifacimento del manto erboso del campo A con annessi gli spogliatoi. Il costo preventivato è di 1,3 milioni di euro. Partecipando al bando il Comune ha chiesto un milione come finanziamento, impegnandosi a reperire i 300 mila euro rimanenti.