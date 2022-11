Meteo: oggi ancora sole, ma da domani nuvole in arrivo

Oggi ancora una giornata soleggiata, da domani gradualmente aumenterà l'umidità e la formazione di nubi sempre più estese annuncerà il passaggio di una perturbazione tra mercoledì e giovedì, anche se al momento con poche precipitazioni previste.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 7 Novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in linea con il periodo con valori intorno 16°C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Martedì 8 e mercoledì 9 Novembre.

Cielo che gradualmente diventerà sempre più grigio e coperto a partire da sud. In serata di mercoledì piogge moderate arriveranno sulle Alpi nordiccidentali a causa di una debole perturbazione di passaggio. In pianura è previsto al più qualche debole pioggia in nottata. Temperature pressochè stazionarie, con massime in lieve calo per via della maggiore copertura nuvolosa, e minime in rialzo e comprese tra 10 e 12 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Da giovedì 10 novembre.

Piogge nella notte che interesseranno per lo più est piemonte per il passaggio della perturbazione in arrivo mercoledì, poi la situazione migliora e ci aspettiamo bel tempo tra la mattinata e venerdì. Nel weekend potrebbe esserci un temporaneo peggioramento per l'arrivo di una depressione da est, tendenza da confermare. Temperature in temporaneo rialzo tra giovedì e sabato mattina.

