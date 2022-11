I Simply Red chiuderanno il tour 2023 al Sonic Park di Stupinigi

Dopo un 2022 stellare che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600.000 persone in tutta Europa, i Simply Red annunciano oggi una serie di spettacoli estivi europei per il 2023 che li porterà ad esibirsi in una tournée di cinque date in Italia che si concluderà proprio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per Sonic Park, martedì 3 luglio.



“Io e la band non vediamo l'ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è TUTTO incentrato sul groove. Get on down!” dice Mick Hucknall.



Mick Hucknall è il cantautore e bandleader dei Simply Red sin dall'inizio nel 1985, aiutato dal sassofonista di lunga data Ian Kirkham dal 1986. L'attuale formazione è la stessa dal 2003.



“Voglio che si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo". Aggiunge Mick.

Si tratta di uno dei primi nomi a essere annunciati per la rassegna che si svolgerà di nuovo nella Palazzina di caccia a partire da luglio 2023.



Per info: sonicpark.it| stupinigi@sonicpark.it