La pandemia ha fatto strage tra le aziende: in Piemonte ne sono scomparse 2500, perdite del 103% e boom di debiti

Una strage, economica oltre che sanitaria. Il Covid sta presentando il conto anche ad anni di distanza. E la dimostrazione arriva dallo studio sui bilanci aziendali fatto dal Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino.

Numeri alla mano, sono quasi 2.500 le società piemontesi che sono scomparse a seguito della pandemia, pari al 4,6% delle imprese di capitale totali presenti in regione, mentre sono finite in rosso 849 aziende in più in più (+4,7%). Un danno numerico, prima ancora che di valore aggiunto, visto che in quel senso la diminuzione è limitata a pochi punti percentuali.

A limitare i danni (rispetto alle previsioni) sono state le misure anti pandemiche. Tra chi ha resistito, tuttavia, le perdite sono salite a quasi 7 miliardi di euro (erano 3,4 nel 2019) con una crescita del 103%. Sono poi aumentati i debiti, per far fronte alla crisi: si è arrivati ad accumularne per 14,6 miliardi, portando così il totale a 153,8 miliardi (+10,50%).

“L’indagine che abbiamo condotto – afferma il presidente del Comitato Torino Finanza, Vladimiro Rambaldi – ci dice che il danno permanente al Pil è stato ben di meno di quanto avrebbe potuto essere senza mitigazioni e senza rivalutazioni. Questo vuol dire, in sostanza, che il Piemonte ha potuto presentarsi all’appuntamento della ripresa nel 2021 e nel 2022 con il suo sistema economico pressoché integro ed ha potuto approfittare pienamente della ripresa in corso, certo oggi minacciata dalla guerra e dall’inflazione”.