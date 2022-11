Università telematiche: cosa ne pensano i giovani? Quali sono i dati?

Una ricerca di qualche mese fa condotta dal portale Skuola.net in collaborazione con il Centro Formativo Universitario ha messo in evidenza come, subito dopo il diploma, gli studenti che decidono di continuare il proprio percorso di formazione iscrivendosi all'università scelgono, con non poca sorpresa, di optare per l'iscrizione ad una delle molte Università Telematiche presenti online.

La ricerca ha evidenziato come su un totale di 4000 studenti coinvolti nel sondaggio e decisi ad intraprendere la carriera universitaria, uno su due prende in considerazione anche le università telematiche.

Complici gli anni di pandemia che hanno fatto apprezzare sempre di più la somministrazione delle lezioni in modalità Dad o e-learning, il modello è piaciuto ai giovani tanto da spingerli a scegliere corsi di laurea online, potendo contare anche su una vasta offerta formativa come, ad esempio, quella dei corsi universitari online di Unipegaso.

I motivi della scelta

Ma è davvero solo la comodità di poter seguire le lezioni da casa a spingere i giovani ad iscriversi in campus telematici? Possiamo affermare che la risposta è un no secco. Se fino ad un recente passato a scegliere questa tipologia di didattica erano prevalentemente gli studenti lavoratori, grazie alle soluzioni di studio più conciliabili con il proprio tempo, oggi la situazione è estremamente cambiata. Tra le motivazioni principali che vengono annoverate tra gli intervistati spicca il risparmio.

Più del 25% di loro ha messo ben in evidenza come studiare sfruttando le piattaforme di e-learning riesca ad abbattere i costi che si dovrebbero sostenere per frequentare un’università fisica: benzina, affitto, bollette e, non per ultimo, anche il costo dei libri, visto che spesso le università on-line forniscono il materiale didattico su supporto telematico.

Un altro punto a favore delle università telematiche sta nella percezione da parte dei giovani della qualità dell'offerta formativa. Questo è stato reso possibile dal fatto che, durante la pandemia, mentre le università telematiche riuscivano ad erogare il servizio in maniera ottimale, visto che rappresenta il loro core business, le università tradizionali hanno fatto grande fatica a sviluppare piattaforme idonee e veloci per la somministrazione delle lezioni agli studenti in modalità Dad.

Il futuro delle università telematiche

Alla luce di quanto emerso da questo sondaggio, viene messo ben in evidenza come alla più tradizionale forma di università si stia affiancando un modello sempre più avanzato di somministrazione on-line.

Lo sviluppo di questa modalità di studio sembrerebbe essere una vera e propria svolta per le nuove generazioni di studenti o per chi ha magari rinunciato all'università in passato e vuole rimettersi in gioco. Anche chi ha già intrapreso una carriera lavorativa, grazie all’università telematica, può avere la possibilità di gestire lo studio in maniera flessibile, in accordo con il proprio tempo libero. Inoltre, spesso questa tipologia di percorso formativo risulta essere la soluzione più valida per gli studenti che non possono permettersi di affrontare i costi derivanti dalla frequentazione di un’università lontano da casa, consentendo loro l’opportunità di ottenere la formazione desiderata e perseguire i propri obiettivi.