"Luoghi in musica" alla Palazzina di Caccia di Stupinigi: viaggio sonoro con le arpiste di Arpabaleno

Sabato 12 novembre alle ore 11 e alle ore 16.30 la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita"Luoghi in Musica", un viaggio sonoro nel tempo e nello spazio con le arpe di Arpabaleno

Le arpiste di Arpabaleno rielaborano in modo orchestrale brani della letteratura arpista classica e melodie della tradizione popolare, ricercando sonorità provenienti da tutto il mondo.

Arpabaleno è un gruppo di giovani musiciste nato nel 2007 per opera di Maria Pia Mantovani. La presenza di sette componenti, come i sette colori dell’arcobaleno, ha dato il nome all’ensemble. Dal 2013 la direzione artistica e didattica passa al M° Katia Ambra Zunino e nel 2018 entra a far parte dell’ensemble la voce solista di Elisabetta Lupidi. Nel 2022 la formazione cambia, con il passaggio della direzione artistica e didattica a Carolina Coimbra e Jacopo Vassallo come vicedirettore.

Il concerto è in programma nel Salone d’Onore alle 11 e alle 16.30 ed è compreso nel biglietto di ingresso alla Palazzina.

Per info: www.ordinemauriziano.it