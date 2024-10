Nichelino, brutto incidente lungo la provinciale 143: due persone in ospedale

Nella mattina di oggi, venerdì 25 ottobre, al km 13 della strada provinciale 143 una Toyota condotta dal 19enne M.G. proveniente dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi e diretta verso Vinovo, in uscita dallo svincolo deragliava in testacoda invadendo la corsia opposta, sulla quale marciava una Opel Astra condotta da S.D. di 45 anni.

La Toyota sbalzata oltre il guard rail

Inevitabile il forte impatto, col risultato che la Toyota è finita fuori dalla carreggiata. In entrambi i veicoli erano presenti solo i conducenti che sono stati trasportati in ospedale dai mezzi di soccorso in codice giallo.

Intervenuta Polizia locale di Nichelino

Sono in corso da parte della Polizia locale di Nichelino i rilievi per la ricostruzione del sinistro e l'individuazione di eventuali violazioni al Codice della Strada da parte dei guidatori coinvolti.