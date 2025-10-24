Ritorna Ape Ridens al Teatro Fassino di Avigliana

Dopo il successo delle prime due edizioni, ritorna, sempre sul palco del Teatro Fassino del Comune di Avigliana, sabato 25 ottobre alle 20,45, la terza stagione di Ape ridens, l’Oscar della risata, organizzata dall’associazione Amandoli Odv con il patrocinio dei Comuni di Avigliana e Almese, del Consiglio regionale del Piemonte e di Città metropolitana di Torino.
Il direttore artistico Carlo Braccio, supportato da una giuria dell’associazione, ha selezionato cabarettisti provenienti da tutta Italia che parteciperanno alla finalissima del 25 ottobre. Il ricavato della serata servirà ad attivare laboratori inclusivi in Valle di Susa a cura di Amandoli, Associazione Culturale di Volontariato costituita da un gruppo di familiari di persone con esperienza di sofferenza mentale in cura presso i servizi del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'ASL TO3 e dell'AOU San Luigi Gonzaga.