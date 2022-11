Wilma Zavart: l'ultima delle soubrette raccontata in mostra alla Tettoia dell'Orologio

Una mostra dedicata all'ultima delle soubrette d''avanspettacolo, Wilma Zavart. L'esposizione fotografica è stata inaugurata ieri al centro Fotografia Km0 alla Tettoia dell'Orologio di Porta Palazzo.

Al secolo Wilma Zavattaro, oggi ha 85 anni, abita nel cuore del quartiere Aurora ed è testimone di un'epoca che non c'è più.



Ha lavorato al fianco dei principali attori comici dell'epoca, tra questi anche Erminio Macario.

Le numerose fotografie esposte fino al 19 novembre raccontano la sua lunga carriera:

la ritraggono sul palco o in immagini in posa, ma anche in scatti più giocosi e fuori contesto come quella insieme a Macario e altre ballerine su un campo da calcio.



Wilma Zavattaro ha anche lavorato nei primi anni della televisione italiana recitando nei famosi Carosello.