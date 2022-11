Torino in orbita: arrivate alla Stazione Spaziale internazionale anche le valvole prodotte da Apr

C'è tanto di Torino (per la precisione di Pinerolo) nell'ultima missione spaziale che ha mandato in orbita tecnologie e competenze del distretto su cui la città e la regione puntano con forza. In particolare, si tratta della "Cygnus 18", missione che ha portato un nuovo rifornimento alla Stazione Spaziale internazionale con un cargo che, terminate le operazioni di scarico delle merci (tra gennaio e febbraio), sarà quindi utilizzato come stiva per i rifiuti degli astronauti e quindi sganciato più in là nel tempo.



C'è tanta Torino perché, sotto le insegne di un grande player come Thales Alenia Space (uno dei principali "animatori" del Distretto cittadino), questa volta c'è anche la partecipazione della pinerolese APR alla realizzazione del modulo cargo pressurizzato. Un elemento che può contenere più di 3.700 chili di carico utile, tra cui rifornimenti vitali per l'equipaggio come cibo, acqua ed effetti personali. Il carico può comprendere anche pezzi di ricambio e materiali destinati agli esperimenti scientifici effettuati a bordo del laboratorio orbitale della Stazione Spaziale Internazionale, con lo scopo di testare nuove tecnologie e permettere ricerche impossibili da realizzare sulla Terra.



In particolare, Apr ha fornito le valvole di controllo pressurizzazione per i moduli HALO (Habitation and Logistics Outpost) e I-HAB (International Habitat) in fase di sviluppo presso lo stabilimento Thales Alenia Space di Torino per il Lunar Gateway.