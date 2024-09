Strappa la collana d'oro ad un uomo, 23enne arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni gravemente indiziato di furto con strappo.

Durante il servizio di controllo del territorio una pattuglia del Commissariato, transitando su via XX Settembre, nota, all’altezza di via Barbaroux, un soggetto nordafricano avvicinarsi alle spalle di una coppia che sta passeggiando. Il ragazzo strappa dal collo dell’uomo una collana d’oro, per poi darsi precipitosamente alla fuga in direzione via Roma.

Uno dei poliziotti scende subito dalla volante per inseguire, appiedato, il giovane, mentre l’autista esegue un’inversione di marcia e si dirige verso Piazza Castello, avendo intuito la probabile direzione di fuga del 23enne. Vistosi braccato, il giovane, poco prima di essere raggiunto, getta la collana d’oro in un tombino di via Roma, per essere subito dopo raggiunto dal poliziotto e dalla volante, che lo traggono in arresto.

Immediatamente dopo, i poliziotti riescono a recuperare la refurtiva all’interno del tombino e la riconsegnano al legittimo proprietario.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.