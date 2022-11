Torino scende in piazza contro il regime iraniano: "Siamo tutte Mahsa Amini"

Torino scende in piazza contro il regime iraniano. Questo pomeriggio si è svolto un corteo per le vie del centro cittadino, con partenza in piazza Solferino, a sostegno dell'ondate di proteste scoppiata dopo la morte di Mahsa Amini. La 22enne curda è deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran, dopo il suo arresto da parte della polizia.

"Sostenete la lotta del popolo iraniano"

A guidare la mobilitazione la comunità iraniana di Torino: al suo fianco si sono schierati centinaia di manifestanti, oltre alla Cgil, Cisl e Uil. "Ci appelliamo - spiegano a tutte e tutti coloro che hanno a cuore i diritti umani e la libertà perché sostengano la lotta del popolo iraniano per la conquista della libertà, della democrazia e dei diritti".

"Siamo tutte Mahsa Amini"

In corteo i manifestanti hanno esposto cartelli con scritto "Siamo tutte Mahsa Amini", oltre alla frase "Per i leader mondiali le donne iraniane non hanno bisogno che le salviate. Hanno solo bisogno che smettiate di proteggere i loro assassini". Esposto poi un lungo striscione che riporta nomi e volti di attiviste attualmente detenute.