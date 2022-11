Ambrogio (FdI) attacca: "Il Pd boccia mozione su nuove regole per i monopattini"

“Oggi pomeriggio il Partito democratico ha votato contro l’approvazione della mia mozione in Consiglio comunale che avrebbe tutelato maggiormente i cittadini dalla circolazione selvaggia dei monopattini elettrici e mezzi ad essi equiparabili", attacca Paola Ambrogio di Fratelli d'Italia.

"Ogni giorno i torinesi sono costretti a dover fare uno “slalom” continuo tra monopattini parcheggiati sui marciapiedi e stare attenti a evitare di investire utenti costantemente in contromano. La mia mozione andava semplicemente incontro a richieste di maggiori tutele nei confronti dei cittadini, chiedendo l’applicazione di poche e semplici regole come l’apposizione di una targa ai monopattini o l’abbassamento della velocità nelle aree pedonali, in modo da migliorare la sicurezza stradale di tutti gli utenti", prosegue l'esponente e senatrice di FdI.

"Nel respingere la mia mozione la maggioranza ha cercato di barricarsi dietro l’intenzione della giunta di formulare un protocollo disciplinare ad hoc, che rischia però di essere tardivo e dilatare eccessivamente i tempi di intervento, mentre l’attuazione del mio documento avrebbe potuto consentire una più rapida risoluzione di un problema ad oggi non trascurabile - conclude Ambrogio - La votazione di oggi è l’ennesima riprova che quando bisogna tutelare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini la sinistra preferisce scappare dal confronto e rimandare il problema quando la mobilità torinese sarà irrimediabilmente compromessa”.