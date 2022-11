Cadde da un'impalcatura a Scarmagno, operaio muore dopo un mese in ospedale

E' morto dopo un mese di ricovero al CTO Roberto Ienco, operaio edile di 66 anni rimasto gravemente ferito in un cantiere di ristrutturazione di una palazzina del centro storico di Scarmagno. Era il 14 ottobre scorso quando l'uomo, originario di Piossasco, era caduto da un'impalcatura.

Grave trauma cranico, vertebrale e toracico

L'uomo è precipitato dal tetto dell'abitazione: un volo di alcuni metri all'interno del cantiere. Nell'impatto aveva riportato un trauma cranico, vertebrale e toracico: danni che purtroppo a distanza di un mese si sono rivelati fatali. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti dell'Asl per chiarire nei dettagli l'incidente e per individuare eventuali profili di responsabilità.