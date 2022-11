Grattacielo, l'assessore comunale Mazzoleni risponde a Viale: "La Regione deve ancora presentare la Scia"

Il Comune non è competente per verifiche manufatto. Da documenti forniti da Regione sembra che non vi siano problemi di sicurezza per le vetrate.



Nella seduta di oggi del Consiglio Comunale di Torino, l’assessore comunale Paolo Mazzoleni ha risposto all’interpellanza n. 406/2022 del consigliere comunale Silvio Viale (Radicali Italiani/+Europa) su “Necessità ed urgenza di controlli rigorosi sulla sicurezza della nuova Sede Unica della Regione Piemonte”.



Silvio Viale e Giulio Manfredi (Associazione radicale Adelaide Aglietta) hanno dichiarato:



"Nella risposta scritta fornita dagli uffici comunali si legge che "… i requisiti di sicurezza saranno attestati mediante la segnalazione certificata di agibilità (SCIA), da depositarsi entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori dell’intervento,così come previsto dall’art. 24 del D.P.R. 380/01 e s.m.i…".

L’assessore regionale Andrea Tronzano (peraltro anche consigliere comunale, presente in aula al momento della risposta dell’assessore) aveva dichiarato il 27 settembre scorso, in Consiglio Regionale, che la SCIA sarebbe stata presentata il giorno 14 ottobre, in concomitanza della “presa in carico” del grattacielo da parte della Regione. In effetti il 14 ottobre il presidente Cirio e l’assessore Tronzano hanno presentato in pompa magna (con la banda e il prete a benedire) ai giornalisti la Sede Unica ma si sono dimenticati di presentare la SCIA. E i 15 giorni di tempo previsti dalla legge per la presentazione sono ampiamente scaduti.

Per il resto, prendiamo atto sia che il Comune di Torino dichiara la sua non competenza in merito alle verifiche del manufatto sia delle rassicurazioni che arrivano dalla Regione Piemonte sulla sicurezza delle vetrate e sullo stato di attuazione delle bonifiche. Ricordiamo che proprio il 14 ottobre, in un flashmob sotto il grattacielo, avevamo reso noto un documento allarmante del 2019 sulla sicurezza delle vetrate e che stiamo sempre attendendo che gli assessori regionali Tronzano e Caucino ci rispondano sulla questione “Chi deve pagare le bonifiche del grattacielo e del Parco della Salute?”.