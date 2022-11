Grugliasco aderisce all'ottava edizione di “Illumina novembre” per accendere un faro nella lotta contro il cancro del polmone

Anche la Città di Grugliasco aderisce all'ottava edizione di “Illumina novembre” promossa dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato ALCASE Italia ODV – per la lotta contro il cancro del polmone.

Il sostegno a questa causa che Grugliasco condivide si concretizza nella diffusione sui propri canali di informazione di tutto il materiale che Alcase ha prodotto per l'occasione, nonostante non illumini alcun monumento o angolo della città, come prevederebbe l'adesione all'iniziativa.

Considerata la contingenza della crisi energetica attuale, infatti, il Comune di Grugliasco è impegnato a ridurre il consumo di energia elettrica in ogni ambito possibile, ma è disponibile a sostenere la campagna di Alcase per la lotta al tumore del polmone in ogni altra forma.