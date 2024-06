Ribaltone Pd nel nuovo Consiglio regionale: il riconteggio premia Laura Pompeo, fuori Casciano

Due giorni dopo essere stata estromessa dalla giunta di Moncalieri, con il sindaco Paolo Montagna che ha affidato le sue deleghe ad Antonella Parigi, per Laura Pompeo è scoccata l'ora della rivincita. L'ex assessora alla Cultura ha avuto ragione nel chiedere il riconteggio dei voti, che l'ha premiata facendola entrare in Consiglio regionale a scapito di un altro esponente del Pd, l'ex sindaco di Collegno Francesco Casciano.

Ribaltato il primo esito

Il tribunale, infatti, ha ribaltato la graduatoria emersa dopo il voto dell'8-9 giugno, che aveva visto la Pompeo estromessa per appena 18 preferenze. Il riconteggio della Corte d’Appello le ha assegnato 6.375 preferenze, 20 in più rispetto a quanto emerso all’indomani delle urne.

"Al servizio della Regione"

"Sono molto soddisfatta per questo risultato - è stato il primo commento di Laura Pompeo - Ci metterò tutto l’impegno, come ho fatto da Assessore a Moncalieri per nove anni. Metterò a disposizione le mie competenze e il mio impegno non solo dell’area metropolitana (come è già stato in questo lungo periodo) ma di tutta la Regione".

La Pompeo è il primo esponente politico di Moncalieri ad approdare in Consiglio regionale dopo trent'anni: l'ultimo era stato l'ex sindaco Francesco Fiumara.