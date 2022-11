"Truffe... no grazie". Si chiama così l'incontro per difendersi dalle truffe organizzato dalla Città di Grugliasco in collaborazione con il Consorzio Ovest solidale e Ancore. a parlarne sarà il comandante dei carabinieri di Grugliasco Guido Pirrone, mercoledì 16 novembre alle 15,30 presso il centro civico "Nello Farina" di via San Rocco 20.