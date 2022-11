Apre Casa Festival: la novità del 40esimo TFF per festeggiare insieme a tutta la città

La grande novità del 40esimo TFF, la Casa Festival, aprirà alla Cavallerizza Reale una settimana prima dell'inizio della kermesse.

Centro nevralgico della manifestazione

Sarà il centro nevralgico della manifestazione, un punto di riferimento per tutta la cittadinanza che avrà così la sensazione di vivere una vera e propria festa. Insieme al Regio, il Museo dei Cinema e i cinema che aderiscono all'evento con le proiezioni, formerà una vera e propria cittadella del cinema.

Ghigo: "Cavallerizza luogo per aggregare"

“La Cavallerizza Reale è il luogo di cui i torinesi sentono parlare da anni ma che non hanno magari neanche mai visto. Un’occasione per aggregare non solo gli appassionati di cinema” spiega il presidente Enzo Ghigo - Abbiamo voluto festeggiare cercando di creare un evento dare l’idea di una festa da celebrare, attraverso un luogo tutto quello che avviene nel festival”.

Gli spazi della Cavallerizza e in particolare quelli della Manica Mosca, ospiteranno la Bauhaus Paratissima Casa Festival. Qui si troveranno gli uffici del Festival, i servizi di biglietteria, rilascio accrediti, lounge bar, ma anche concerti, eventi, spettacoli che si concluderanno in bellezza con la Festa Finale di chiusura del TFF sabato 3 dicembre con dj set e video proiezioni.

L'immagine guida di Ugo Nespolo

A creare l’immagine guida del 40esimo TFF e dei vari "look of the city" sparsi per la città, Ugo Nespolo, già presidente dello stesso Museo del Cinema.

“Considero il cinema uno dei pilastri di Torino. Tante volte ce lo dimentichiamo. Il cinema parla di cinema quest’anno. L’immagine guida quindi indica chiaramente i volti del cinema con un’immagine divertente, popolare sebbene raffinata”.

Tra le immagini create dal maestro Nespolo per la parte di comunicazione nella città, anche un gigantesco “Yellow Submarine” che sarà posizionato davanti all’ingresso del teatro Regio dove si terrà la serata inaugurale.

Tra i Beatles e i Rolling Stones

“Al centro della serata inaugurale il rapporto tra Beatles e Rolling Stones con il cinema. Due riferimento che da soli sanno unire la cultura alta e quella più pop” aggiunge Steve Della Casa.

Protagonista di questa collaborazione sarà Malcolm McDowell che riceverà la Stella della Mole. Riconoscimento speciale a Marina Cicogna. Il 5 dicembre a fine Festival al cinema massimo la proiezione della pellicola “L’uomo che disegno Dio” in omaggio a Franco Nero.

Il rapporto con Ascom

Anche il Commercio con i suoi caffè storici, le botteghe artigiane, i locali della movida, i mercati sono stati location di set cinematografici, risaldando il legame fra Ascom e TFF.

“I 40 anni del Torino Film Festival rappresentano la vitalità di un settore con importanti ricadute economiche sulla Città. Le nostre Categorie sono in prima fila per dare il loro contributo e ringraziamo Torino Film Festival per il coinvolgimento – dichiara la presidente Maria Luisa Coppa - Il ricco programma di quest’anno è garanzia di un grande successo di pubblico ed attrattività turistica”.

NEGOZI DEL CENTRO

Allestimento vetrine a tema (locandine, cartonati messi a disposizione dal Comune di Torino e dal TFF) in particolar modo nelle zone adiacenti al Museo del Cinema ed ai luoghi del Festival.

FIORISTI

Disponibili ad allestimento floreale a tema nei luoghi del Festival e a fornire omaggi floreali alle ospiti durante i momenti salienti del programma. Sarà inoltre realizzata una maxi istallazione, soggetto “40” nel cortile della Cavallerizza per foto e selfie.

SEZIONE COCKTAIL BAR

Le Caffetterie ed i Cocktail bar possono creare un cocktail dedicato alla manifestazione, con prodotti tipici del territorio a prezzo standard, abbinando una cartolina da dare ai clienti con la ricetta dell’aperitivo con la grafica del 40TFF.

GRUPPO GIA GUIDE TURISTICHE ASCOM

Svilupperanno un itinerario tematico sul cinema a Torino da effettuare durante la kermesse cinematografica.

I RISTORATORI

Non possono mancare i ristoratori della tradizione piemontese che per l’occasione dedicheranno un piatto ad un genere cinematografico. (Ad esempio presso il Ristorante Le Vitel Etonnè sarà possibile assaggiare il piatto omaggio alla Retrospettiva Western: pasta e fagioli con salame cotto di Luiset, polvere di cavolo nero e porro fritto; oppure presso il Ristorante Antica Trattoria Con Calma sarà possibile degustare piatti a tema “Spaghetti with meatballs” con riferimento al cinema americano).