Degrado all'ex Dazio di Torino nord, ma con To Dream si apre alla riqualificazione: "I soldi ci sono"

Città e Circoscrizione 6 al lavoro per riqualificare area

"Capacità economica per intervenire c'è"

Una proposta accolta con favore da Palazzo Civico, che per voce dell'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni ha fatto sapere: " una parte degli oneri di urbanizzazione di To Dream verranno spesi per interventi sulla viabilità di corso Romania, ma ne rimangono ".

Nuova vita per l'ex comando dei Civich

Per quanto riguarda l'ex comando della Municipale, Mazzoleni ha precisato di non volerlo abbattere. "Io - ha chiarito - non lo butterei giù perché bello ed è segnato come edificio storico".

Una possibilità di riutilizzo della palazzina potrebbe venire da una proposta a cui stanno lavorando gli uffici dell'Urbanistica con quelli del patrimonio, cioè la concessione gratuita di immobili comunali a realtà che generano impatto sociale sul territorio.