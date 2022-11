Shopping informato: come scegliere il vestito giusto... del giusto materiale

Chi di noi non è caduto almeno una volta nella frenesia dello shopping? Girando per negozi o navigando in rete, da soli o in compagnia, talvolta il richiamo delle offerte è irresistibile. Le tipologie di prodotti da provare e comprare sono infinite ma i re dell'acquisto rimangono sempre loro, i vestiti. Un po' perché... beh, sono indispensabili, un po' perché trovarne di diversi modelli e colori, per poter uscire ogni giorno con uno stile diverso, è davvero divertente.

Tuttavia, mentre si è impegnati a scegliere la foggia e la fantasia, bisognerebbe prestare attenzione a un particolare essenziale, che però spesso viene sottovalutato in termini di importanza: la composizione del tessuto. Scegliere infatti un vestito di scarsa qualità non è solo rischioso perché non sarà molto durevole, ma soprattutto perché potrebbe causare problemi più o meno gravi alla salute attraverso il contatto con la pelle.

Certo, ci sono dei metodi per aumentare le proprie conoscenze, partendo... dall'etichetta!

Occhio alle descrizioni: quali indicazioni preferire

Dal 1973 esiste una legge italiana che obbliga ogni prodotto messo in vendita a essere dotato di un'etichetta con l'elenco di ogni fibra con cui è composto, percentuale compresa. Per i materiali artificiali è sufficiente che sia riportata la scritta “sintetico”, ma spesso ormai sono descritti nel dettaglio anch'essi. Anche a livello europeo ci sono delle leggi che regolamentano produzione e lavorazione dei capi (vietando specialmente alcune sostanze tossiche), ma ci sono altri Paesi in cui le regole sono molto meno stringenti, per cui è anche bene controllare sull'etichetta il luogo di provenienza dei capi.

Per quanto riguarda l'e-commerce, un buon sito avrà elencate tutte le informazioni nella descrizione del prodotto. È una questione fondamentale quando si comprano gli indumenti, per cui l'attenzione a questi dettagli denota la serietà di un venditore.

Quali tessuti è meglio scegliere? Per quanto quelli naturali siano... naturalmente adatti al contatto con la pelle, non è il caso di demonizzare quelli sintetici, magari acquistando prodotti che sono un misto tra le due tipologie. È comunque sempre preferibile scegliere le fibre naturali per quei vestiti che stanno a diretto contatto con la pelle, come l'intimo. Vediamo ora le caratteristiche dei tessuti più utilizzati, senza scordare che, una volta ultimato l'acquisto, è importante lavare ogni cosa prima di indossarla!

Le fibre naturali migliori da indossare

Il cotone è ovviamente la fibra tessile naturale più utilizzata. Completamente ipoallergenico, traspirante e biodegradabile, è anche un tessuto piuttosto durevole e resistente; il lavaggio, anche alle temperature più alte, non lo rovina, migliorandone invece la qualità. Ed è molto vario, dato che sono molti i tipi di stoffa ricavabili dal cotone, come ad esempio flanella, denim, fustagno o corduroy (il velluto a coste).

Il lino è traspirante, tanto da impedire che il corpo si scaldi o sudi troppo, è resistente, antistatico e durevole. Non solo, è caratterizzato da minuscole rotture lungo tutte le sue fibre, che provocano un effetto esfoliante sulla pelle. La canapa è meno utilizzata, ma incredibilmente versatile: mantiene la temperatura corporea costante, protegge dal sole, assorbe i liquidi e si ammorbidisce col tempo e i lavaggi.

La lana è idrorepellente, termoisolante e molto resistente. Nonché ovviamente il tessuto “caldo” per eccellenza. Nell'immaginario comune si ricava solo dal manto delle pecore, ma in realtà è utilizzata anche quella di capre, lama, alpaca, cammelli e conigli d'angora.

A seconda di come viene tessuta, si creano molte tipologie diverse, come tweed, loden, pied-de-poule, tartan o panno lenci. La seta è lucente, fresca e leggera, nonché il tessuto che più di tutti rispetta la pelle.

Artificiale non è male: le fibre sintetiche da scegliere

come già accennato, i tessuti sintetici non sono automaticamente da condannare; hanno una vita lunga, sono leggeri e comodi e difficili da stropicciare e sgualcire. Anche grazie all'avanzamento tecnico e scientifico, alcuni di essi sono progettati proprio per rispettare la pelle di chi li indossa.

Quelli più comuni si possono invece scegliere per capi che non vengono direttamente a contatto col corpo. Un esempio tipo è il pile, nato nel 1979 e usato comunemente per la realizzazione di felpe e giacche calde, o anche la viscosa, un fresco tessuto artificiale prodotto però con materie prime naturali.

Dopo questa lettura potrete quindi tornare a dedicarvi allo shopping con una nuova consapevolezza, scegliendo i negozi giusti (fisici e digitali) e non dimenticando mai le etichette!