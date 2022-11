Grugliasco protagonista in Olanda della rievocazione storica "The slag om grolle"

Il gruppo Storico della Città di Grugliasco, Milizia Paesana Compagnia San Sebastiano, appartenente al Borgo Centro Ressia San Bastian Aps , ha partecipato per la terza volta alla rievocazione storica "THE SLAG OM GROLLE" che si tiene in Olanda ogni 2 anni (l'edizione del 2021 è slittata a quest'anno causa restrizioni COVID 19 e si è tenuta a Groenlo dal 21 al 23 ottobre 2022).