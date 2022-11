Ogr Club: in concerto Niccolò Bosio, Edda e Gianni Maroccolo

Martedì 22 novembre torna OGR Club: sul palco del Duomo, alle OGR Torino, le voci e il basso di tre interpreti della musica indipendente italiana: Niccolò Bosio e Edda con Gianni Maroccolo.

Dopo Galea e Lepre, il Club delle ex Officine si arricchisce così di tre artisti innovativi nel panorama musicale italiano.



Si inizia con Niccolò Bosio, musicista indipendente torinese, accompagnato da una band d’eccezione composta da Cristiano Lo Mele, chitarrista, compositore, arrangiatore e produttore dei Perturbazione, Stefano Danusso, chitarrista e compositore tra gli altri di Chomsk e Cletus e Ivano Larocca, graphic designer che suona contrabbasso, basso elettrico e sintetizzatori. Il suo album L'odore di benzina, uscito ad aprile 2020, è una raccolta di "instant song": dieci canzoni che sono dieci istantanee, brevi ma intense cartoline in rilievo della (e sulla) quotidianità.

A seguire sul palco Edda, nato artisticamente negli anni Ottanta, oggi cantautore solista in tour con il suo ultimo album Illusion, per l’occasione con Gianni Maroccolo, bassista tra i più importanti nel panorama rock italiano e produttore discografico. Una raccolta di brani che smussa l'irruenza di Stefano Rampoldi, aka Edda, per lasciare spazio a un lato più intimo, alla ricerca di se stessi e ad una nuova, forse ritrovata, dolcezza.

Il secondo appuntamento è presentato da OGR Torino in collaborazione con Indiependence e Locusta.



Naturale evoluzione dell’appuntamento digitale OGR Good Vibes – che aveva visto esibirsi artisti del panorama musicale italiano, da Motta a Myss Keta, Tutti Fenomeni e Davide “Boosta” Dileo – OGR Club nasce come esperienza musicale capace di sprigionare all’interno di un contesto post-industriale l’energia e l’atmosfera intima e accogliente dei club.



La partecipazione agli eventi di OGR Club è gratuita fino a esaurimento posti.



Per info e prenotazioni: www.ogrtorino.it