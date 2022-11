Meteo: weekend soleggiato su Torino e provincia, forte maltempo a inizio settimana

Oggi e domani. Cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso per nubi alte tutto il weekend, dunque. Tra sabato e domenica non si escludono nebbie mattutine sulle zone di pianura. Temperature in generale calo a partire da oggi. Le massime non andranno oltre i 13/14 °C. Le minime pure sono in leggero calo e comprese tra 4 e 7 °C. Possibili lievi gelate mattutine nelle zone più in ombra e favorite dal rasserenamento notturno. Venti generalmente assenti o deboli settentrionali, con raffiche di Foehn sulle zone alpine.

Lunedì 21 Novembre. Al mattino ancora cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest, con prime piogge/nevicate sulle Alpi dalla serata. Temperature massime stazionarie o lieve calo, minime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile, con tendenza a disporsi da nord in serata.

Martedì 22 Novembre. Maltempo diffuso su tutto il Nordovest, allo stato attuale le precipitazioni più copiose saranno presenti sul basso Piemonte e Liguria, con nevicate che sul cuneese potrebbero scendere fino a bassa quota nelle ore notturne e mattutine. Nei prossimi aggiornamenti avremo dettagli più precisi. Passaggio tuttavia piuttosto veloce e miglioramento già dal pomeriggio a partire da ovest.

Tendenza successiva. Il corso della settimana dovrebbe poi essere caratterizzato da un nuovo periodo più stabile.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino