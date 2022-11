Trading CFD: strategie, XTB e opportunità del momento

Il cosiddetto trading CFD è sicuramente uno dei fenomeni più importanti e interessanti del momento in ambito finanziario. Il ricorso a questa modalità di investimento è ormai molto frequente da diversi anni ma nell'ultimo biennio è stato oggetto di un vero e proprio boom, come confermato dal numero in continua crescita degli iscritti alle piattaforme per il trading online e dalle tantissime ricerche effettuate sul web. Negli ultimi mesi molti analisti hanno sottolineato anche come il trading CFD abbia cambiato le abitudini di investimento di molte persone.

Il trading CFD, che letteralmente è un acronimo di lingua inglese che significa "contratti per differenza", contraddistingue l'utilizzo di titoli smart che riproducono fedelmente l'andamento di un titolo a cui si riferiscono. Questa tipologia di investimento presenta un grande vantaggio che consiste nel non prevedere l'applicazione di commissioni sulle compravendite e di conseguenza permette a chi investe di farlo abbassando i costi di gestione del proprio portafoglio. Anche questa maggiore convenienza, insieme alla possibilità di investire cifre contenute, ha sicuramente decretato il successo del trading online.

Un broker di riferimento e le opportunità del momento

Negli ultimi mesi molti addetti del settore hanno parlato spesso di XTB, un broker che offre dei servizi particolarmente interessanti. Come spiegato nella recensione XTB presente sul portale specializzato Tradingonline.wiki, si tratta di un broker sicuro in quanto dispone di tutte le garanzie previste dalle normative vigenti per operare su diversi asset: azioni, indici, ETF, forex valutario, materie prime e criptovalute. I servizi di XTB possono essere utilizzati sia attraverso la pagina web del broker, sia con l'apposita App per smartphone e tablet.

L'aspetto che più di ogni altro ha reso famoso questo broker (che comunque presenta molte funzionalità utili e interessanti) è però quello relativo ad un corso di formazione gratuito aperto a tutti gli iscritti. Il corso, particolarmente adatto per i principianti che desiderano iniziare ad investire con il trading CFD, può essere seguito non appena un utente accede alla cosiddetta modalità demo e contiene diverse video-lezioni su argomenti molto utili per chi desidera iniziare ad investire.

Il corso permette di familiarizzare con strumenti molto importanti per chi investe, come ad esempio:

Indicatori e segnali.

Analisi tecnica .

. Strategie di investimento.

Lettura dei trend.

Utilizzo di strumenti di gestione.

Scelta degli asset.

I servizi di XTB rientrano quindi tra le opportunità del momento per chi desidera iniziare ad utilizzare questa forma di investimento o anche soltanto valutare la possibilità di farlo. In generale infatti questo broker permette ai propri iscritti di avere accesso ad una maggiore consapevolezza in merito alle potenzialità di un investimento, ai suoi rischi e alle caratteristiche di ciascun asset specifico. Grazie a questi strumenti, per un investitore è anche possibile iniziare ad investire con cifre molto contenute o anche semplicemente operare dei test con denaro virtuale.

Le strategie del momento

La scelta della strategia di investimento dipende sempre dalla combinazione di più fattori fondamentali: ammontare del budget, propensione al rischio e orizzonti temporali. Questi tre aspetti consentono ad un trader di determinare quale strategia sia maggiormente adatta nel proprio caso. Solitamente le strategie orientate nel breve termine sono soggette ad un grado di rischio leggermente più alto, in quanto altrimenti non avrebbero la possibilità di produrre degli utili significativi, mentre quelle pensate per il lungo termine hanno di solito un margine di rischio più basso.

Nel breve periodo sono molto utilizzate le strategie di day trading, ovvero quelle che prevedono l'apertura e la chiusura delle posizioni di investimento nel giro di una singola giornata. La più famosa di queste è lo scalping che consiste nell'apertura di molte posizioni, scelta in base all'analisi tecnica e ai trend di ipercomprato e ipervenduto, che vengono chiuse poi dopo pochi minuti. Ovviamente in questo modo alcune posizioni verranno chiuse per forza di cose in negativo ma chi investe con questa modalità lo fa sperando che i profitti siano maggiori delle perdite.

Per chi investe nel lungo periodo sono molto gettonati i piani di accumulo PAC che hanno lo scopo di accantonare con una cadenza programmata (per esempio ogni mese) un quantitativo di denaro prestabilito che viene ripartito tra due o tre titoli. In questo modo è possibile ottenere dei risultati nel lungo periodo ma investimenti di questo tipo dovrebbero essere sempre valutati dopo anni e mai nel breve termine. In conclusione oggi esistono diverse strategie di investimento che possono essere messe in atto con il trading online ma tutte devono essere sempre valutate con molta attenzione.