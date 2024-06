Moncalieri, iniziati i lavori per realizzare la Ztl 'videosorvegliata'

Nei giorni scorsi sono iniziati nel centro di Moncalieri i lavori per l'installazione dei varchi 'videosorvegliati' che daranno un nuovo volto a piazza Vittorio Emanuele, che nel giro di qualche mese diventerà Ztl h24.

Sette gli impianti che vigileranno sugli accessi

Il cuore pulsante della città vedrà cambiare quasi tutto, compreso il probabile spostamento laterale di aiuole e panchine, in modo da lasciare libera la parte centrale.

Previste tre modalità differenti, con il centro storico di Moncalieri controllato da sette impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli. Prevista, oltre alla Ztl centrale (piazza Vittorio sarà interdetta alle auto H24), una Zona a Traffico Limitato interna che riprende l’attuale impostazione e che sarà attiva tutto l’anno ma con orari differenti tra estate ed inverno e tra giorni feriali e festivi, oltre ad una esterna da Borgo Navile a piazza Baden Baden che verrà invece 'accesa' a gettone, in caso di eventi di grande richiamo, che già oggi portano alla chiusura dell'intera area.

Un mese di prova prima dell'entrata in vigore

Una volta posizionate ed accese le telecamere, le multe non scatteranno però da subito, ma sarà dato tempo ai cittadini per abituarsi alla nuova viabilità: sarà quindi previsto un periodo di pre esercizio “di durata non inferiore a 30 giorni”, come ha spiegato l'assessore Angelo Ferrero, durante il quale i varchi saranno presidiati dalla Polizia Municipale.

Varchi e cantieri in programma

VARCO E1 DI VIA ALFIERI: riduzione della carreggiata in via Alfieri nel tratto dal civico 29 all’intersezione con via Palestro, garantendo almeno 3 metri per la circolazione veicolare. Riduzione in via Palestro nel tratto dall’intersezione con via Alfieri ed il sottopasso.

VARCO E2 DI VIA MATTEOTTI Riduzione della carreggiata di via Arduino nel tratto dal civico 7 all’intersezione con via Matteotti, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata. Riduzione della carreggiata di via Matteotti nell’intersezione con via Arduino, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata sugli stalli di sosta fronte civico 12.

VARCO I1 DI VIA PRINCIPESSA CLOTILDE Riduzione della carreggiata di via Principessa Clotilde all’intersezione con piazza Baden Baden.

VARCO I2 DI PIAZZA UMBERTO I Riduzione della carreggiata in piazza Umberto I verso via san Martino . Su tutta piazza Umberto I divieto di sosta con rimozione forzata.

VARCO C1 DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II Divieto di circolazione pedonale su vicolo Duch.

VARCO C2 DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II Riduzione della piazza con istituzione del senso unico alternato.