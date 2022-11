L-CARNITINA: cos'è e come funziona

È difficile trovare persone oggi che non si affidano all'utilizzo di uno o più integratori per velocizzare la perdita di peso. Ovviamente, resta fuori discussione il fatto che, per perdere peso correttamente bisogni comunque tenere un sano regime alimentare e associarlo ad una buona dose di attività fisica.

Tra gli integratori più utilizzati in questo campo, ovvero quello del controllo del peso (ma non solo), ci sono quelli a base di Carnitina. La carnitina altro non è che un aminoacido che di base è già presente nell’organismo e che nello specifico viene sintetizzato sia nei reni, che nel fegato. Il suo ruolo primario è quello di migliorare la concentrazione e allo stesso tempo trasportare gli acidi grassi nei mitocondri delle cellule.

Questo processo non fa altro che generare l’energia necessaria al corpo umano per affrontare tutte le sfide quotidiane. La carnitina come detto è già presente nell’organismo, ma un essere umano ha comunque bisogno di assumerne altra tramite alcuni alimenti come la carne o il pesce.

Integratore L-Carnitina di Deravis

Sullo store di Deravis, sito web noto per la produzione e la vendita di integratori naturali e completamenti creati in laboratori italiani, è possibile acquistare, tra gli altri prodotti, anche un integratore a base di carnitina. Un integratore del genere può essere utilizzato all’interno di un processo di dimagrimento per accelerare il processo.

Tutto questo avviene grazie al trasporto degli acidi grassi e alla loro conseguente trasformazione in energia. Questo processo, se veicolato in maniera corretta tramite l’apporto quotidiano di un integratore, può essere utilizzato per velocizzare la perdita di peso.

Inoltre, un ulteriore effetto sul corpo umano di questo integratore è quello di aumentare le capacità cognitive, di concentrazione e quelle di apprendimento. Altre informazion su questo tipo di prodotto possono essere reperite e consultatte da tutti a questo link: https://www.deravis.com/prodotti/integratore-l-carnitina/

Altri benefici di questo integratore

Oltre al miglioramento nella velocità del metabolismo e nel potenziamento delle funzioni cognitive, sono tanti altri i vantaggi nell’utilizzo della Carnitina sotto forma di integratore. Uno su tutti è quello dell’abbassamento della pressione del sangue: questo processo è davvero molto utile per avere benefici tangibili in poco tempo sul cuore e tutto l’apparato circolatorio.

Ovviamente, un altro effetto legato all’utilizzo della carnitina riguarda le prestazioni sportive che, proprio grazie ai processi di cui sopra, vedranno dei notevoli miglioramenti. Trattandosi di una sostanza già presente nell’organismo, i rischi legati all’utilizzo di questo integratore sono praticamente nulli, ma è ovvio che gli effetti positivi possano comunque variare in base a fisico ed età.

Sul sito di Deravis, inoltre, è presente un’ampia sezione dedicata ai contenuti. In questo blog è possibile trovare tantissime informazioni e tantissimi consigli utili, sia sull’utilizzo dell’integratore alla carnitina, sia sugli altri prodotti della linea Deravis. In questo modo l’utente potrà informarsi nello specifico prima di procedere all’acquisto che, in ogni caso, è sempre supportato da un servizio clienti semplice da utilizzare, anche per i meno esperti con le piattaforme web.