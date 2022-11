Atp Finals: la finale sarà Djokovic-Ruud. Al Pala Alpitour oggi pomeriggio alle 19

Saranno il serbo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud i due finalisti delle Nitto ATP Finals di Torino 2022. I i due campioni, rispettivamente numero 5 e numero 3 del mondo (ma teste di serie 4 e 2, visto che il numero 1 Carlos Alcaraz non ha partecipato alle Finals per infortunio e Rafa Nadal, numero 2, è uscito al primo turno) si affronteranno questa sera, domenica 20 novembre, alle 19 al Pala Alpitour.

Poco prima, alle 16, toccherà invece alla finale di doppio, tra Mektic e Pavic contro Ram e Salisbury.

Entrambi i match saranno trasmessi in diretta in chiaro in televisione su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Raiplay, ma anche su Sky (solo per gli abbonati).

Per Djokovic si tratta di un'opportunità unica: ha infatti vinto le Finals già in 5 occasioni e una vittoria oggi gli permetterebbe di eguagliare il record di Roger Federer, trionfatore per sei volte. Ma non solo: vincendo, "Nole" si porterebbe a casa 4 milioni e 750mila dollari, il jackpot più altro della storia del tennis. Nessuno, infatti, è mai riuscito a vincere tutte le partite delle Atp Finals dalla prima all'ultima.

Curiosità: Rafa Nadal, il terzo super campione di questo ultimo decennio, non ha invece mai vinto le Finals, penalizzato dal tipo di terreno. E' l'unico trofeo che gli manca in carriera.

Nelle semifinali di ieri, Djokovic ha superato lo statunitense Taylor Fritz (7-6, 7-6), Ruud ha invece battuto Andrey Rublev 6-2, 6-4.