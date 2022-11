Caro-teleriscaldamento, da oggi le domande per ottenere il bonus Iren: le informazioni

Al via oggi alle 12 la possibilità di presentare domanda per ottenere il bonus per il teleriscaldamento. Anche per l'autunno-inverno 2022/2023 Iren ha messo a disposizione uno sconto in bolletta per le famiglie e i singoli in difficoltà economica. Potranno accedere al beneficio i residenti di Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli e Torino.