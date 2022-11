Scale ed ostacoli, la Sala Rossa dice sì ad un gruppo di lavoro per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche

Ciampolini (Torino Domani): "Pensare a città con passo dei più fragili"

Retribuzione per il Disability Manager

Catanzaro (Pd) e Fissolo (Moderati) si stanno occupando rispettivamente della copertura finanziaria del PEBA e della formalizzazione del Disability Manager, una figura istituzionale indispensabile a garantire che il Piano venga finalmente realizzato. Su quest'ultimo fronte ci sono delle novità, come ha spiegato l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli: "Nella precedente amministrazione questa figura non aveva nessuna indennità economica: questo consiglio ha approvato due mozioni per dare una retribuzione per valorizzarne il ruolo".

"Eliminare una barriera architettonica - ha aggiunto l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso - è eliminare una barriera che impedisce una vita autonoma".