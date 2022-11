Turismo, il ministro Santanchè sblocca i fondi del Funt: in arrivo in Piemonte 1,5 milioni per la stagione invernale

Grande soddisfazione da parte di Bongioanni per una misura che rappresenta una vitale boccata d’ossigeno per un comparto strategico per l’economia regionale: "Voglio ringraziare il ministro del Turismo Daniela Santanchè, alla quale mi sono rivolto su sollecitazione degli uffici regionali per vedere se era possibile sbloccare il Funt, Fondo Unico Nazionale per il Turismo, quiescente da mesi presso il Ministero competente. In poche ore il ministro Santanchè ha sbloccato il provvedimento facendo affluire in Piemonte 1,5 milioni di euro assolutamente strategici nell’imminenza dell’inizio della stagione sciistica e con le ultime risorse economiche ormai esaurite e impegnate attraverso la variazione di bilancio".