Backstage. Come stiamo a Torino? Rivediamo la puntata (Video)

Ma a Torino come stiamo? La domanda si pone, considerato che secondo la classifica sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi e Università La Sapienza il capoluogo subalpino è crollato di 35 posizioni in un anno e che secondo la ricerca di Kkien la città è vecchia, depressa e legata al passato. E, in tutto questo, ancora non si considera che entro il 2035 l'industria torinese per definizione, l'automotive, dovrà essere tutta un'altra cosa. A Backstage le riflessioni dei protagonisti delle istituzioni, del mondo del lavoro, della società civile.

A Backstage Patrizia Corgnati ne ha palato in studio con Enzo Liardo (Consigliere Comune di Torino Fratelli d'Italia), Bruno Scanferla (Presidente CNA Piemonte), Riccardo Rossotto (Avvocato) e Silvio Viale (Cons. Comune di Torino, Lista Civica per Torino - Radicale), In collegamento Maurizio Pedrini (Presidente E.A.D. Casa ATC Servizi S.R.L.).

