Il Museo del Toro di Grugliasco celebra il compleanno granata con un doppio evento

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ha organizzato una grande serata in occasione del compleanno del Toro, anniversario 116 della fondazione, sabato 3 dicembre 2022. A partire dalle ore 16,30 al Museo del Toro si terrà la Hall Of Fame Granata 2022. giunta all’8ª edizione, e a seguire l’inaugurazione della mostra “Il Toro non può perdere. Tributo a Eraldo Pecci”. All’evento parteciperanno oltre a Pecci anche Angelo Cereser, ex giocatore e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Filadelfia, e di Angelo Marello, da sempre amico del Museo.