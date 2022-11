Crypto.com guadagna visibilità durante la Coppa del Mondo FIFA

Crypto.com ha sempre dimostrato il suo sostegno a diverse squadre e campionati di alto livello. Ha anche partecipato come sponsor a importanti eventi sportivi. E quale modo migliore per ottenere visibilità se non quello di partecipare a uno dei maggiori eventi dell'anno, ovvero la Coppa del Mondo FIFA attualmente in corso in Qatar?

5 miliardi di potenziali clienti

La maggior parte delle aziende investe in inserzioni pubblicitarie in occasione di eventi sportivi per ottenere visibilità ed esposizione a un pubblico più vasto. Dopo le Olimpiadi, la Coppa del Mondo è probabilmente il più grande evento sportivo del mondo. Quest'anno si terrà in Qatar e per le società di criptovalute è un'occasione da non perdere per promuovere l'adozione delle nuove valute digitali.

L'evento di quest'anno si differenzia dai precedenti per la presenza di sponsorizzazioni legate alle criptovalute. Infatti, la borsa delle criptovalute Crypto.com è stata scelta come uno degli sponsor principali dell'evento. La borsa beneficia così di una visibilità ottimale grazie a un pubblico globale di ben 5 miliardi di potenziali investitori.

Un impegno comprovato nel mondo dello sport

Non è la prima volta che Crypto.com investe nel mondo dello sport. La società di criptovalute ha già trasmesso diversi spot durante l'ultimo Super Bowl. Ha inoltre acquistato i diritti di denominazione dello stadio Staple Center di Los Angeles, che è diventato la Crypto.com Arena. Crypto.com ha inoltre siglato partnership con diverse società sportive, in particolare nei settori dell'automobilismo, dell'hockey su ghiaccio, del basket, delle MMA e, più recentemente, del calcio. Infatti, è diventata la piattaforma ufficiale di scambio e trading di criptovalute come Quantum AI per il campionato di calcio professionistico maschile e femminile in Australia.

Non è tutto: Crypto.com ha anche firmato accordi con le squadre di basket Lakers e LA Clippers. La piattaforma ha firmato anche con la squadra di calcio Paris Saint-Germain e con la squadra di hockey Los Angeles Kings. Ora Crypto.com vuole rivolgersi a un pubblico internazionale e non c'è modo migliore per farlo che la Coppa del Mondo FIFA. Per Kris Marszalek, cofondatore e CEO di Crypto.com, sponsorizzare uno dei tornei più prestigiosi al mondo è un onore. Aggiunge che, grazie a questa partnership, potranno contribuire a creare un'esperienza unica per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Una strategia di marketing altamente sviluppata

Crypto.com attiverà la sua sponsorizzazione ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar in diversi modi. In primo luogo, offrirà ai nuovi utenti della sua piattaforma e ai clienti fedeli l'opportunità di assistere alle partite durante il torneo. In secondo luogo, offrirà anche la possibilità di vincere diversi premi esclusivi durante la Coppa del Mondo.

Vale la pena notare che lo scambio lavorerà con Visa durante il torneo. Quest'ultimo facilita le transazioni con le carte di debito Crypto.com. Nell'ambito di questa partnership, Visa ha messo all'asta cinque gettoni non fungibili (NFT) che rappresentano i migliori gol di diversi Paesi nelle precedenti Coppe del Mondo. Tutti i proventi saranno devoluti in beneficenza. I tifosi presenti sul posto potranno anche creare le proprie NFT partecipando a partite sei contro sei della durata di quattro o sei minuti al FIFA Fan Festival. Un parco giochi interattivo catturerà i loro movimenti e genererà GIF uniche. Questi possono essere personalizzati con i colori delle loro squadre preferite e inviati come NFT tramite il loro conto su Crypto.com.

Maggiore visibilità grazie alla sponsorizzazione

Crypto.com non mancherà di visibilità durante l'evento. Il sito del torneo e gli schermi che trasmettono le partite saranno contrassegnati dal logo Crypto.com. Ricordiamo che 32 squadre di cinque confederazioni si contenderanno il trofeo supremo attraverso 64 partite.

Per Kay Madati, direttore commerciale della FIFA, questa collaborazione è vantaggiosa per entrambe le parti. Kris Marszalek, cofondatore e CEO di Crypto.com, è d'accordo e ritiene che questa partnership aumenterà la consapevolezza di Crypto.com su scala globale. Ricordiamo che l'exchange conta attualmente più di 70 milioni di utenti. E ciò che è certo è che questo numero aumenterà fino alla fine della Coppa del Mondo FIFA.