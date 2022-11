Levigare e lucidare: come riportare i pavimenti al loro antico splendore

Un buon pavimento è il perfetto biglietto da visita di un appartamento: indica attenzione per il dettaglio e cura per la propria abitazione. Purtroppo però, nonostante tutte le cautele e le premure possibili, è anche una superficie che viene percorsa ampiamente nel corso di ogni giorno e, di conseguenza, si deteriora. È quindi obbligatorio cambiare periodicamente pavimentazione della propria casa? Assolutamente no! I materiali che compongono moltissimi pavimenti possono infatti essere rigenerati più volte, tornando sempre al loro splendore originario. Oltre al minor disagio rispetto alla sostituzione, va anche considerata la minor spesa: la rigenerazione costa circa un quinto!

Sono operazioni che richiedono macchinari e competenze specifiche, proprio per questo è sempre consigliato rivolgersi ai professionisti del mestiere, come ad esempio FGR Service specializzata in levigatura marmo a Torino. Vediamo più nel dettaglio le operazioni di restauro proprio di questo tipo di pavimentazione e, successivamente, del legno.

Anche il marmo più rovinato può tornare a splendere

Il marmo è un materiale particolarmente apprezzato per la sua lucentezza... purtroppo però, nonostante l'apparente durezza, col tempo tende a deteriorarsi, soprattutto se ci si passa sopra spesso.

Un tempo si poteva proteggere solo con la cera, e la levigatura avveniva tramite un grande impiego di acqua e sostanze potenzialmente nocive, ad esempio il piombo.

Adesso i progressi della tecnica permettono invece di effettuare questa operazione in maniera più ecologica e sicura, nonché più silenziosa e meno impattante sull'appartamento. Non solo, dopo la levigatura “moderna”, non sarà più necessario l'utilizzo della cera.

Il processo permette di eliminare tutti i segni del tempo dal pavimento, che poi viene stuccato, levigato nuovamente e infine lucidato. Ci sono però altri tipi di restauro meno laboriosi, da impiegare quando il pavimento non è così tanto rovinato.

La microlevigatura interviene in caso di piccole imperfezioni, mentre la cristallizzazione, procedimento che non prevede utilizzo di acqua ed è più economico, serve per ripristinare la lucentezza di un pavimento senza danni evidenti, ma semplicemente opaco. L'effetto finale dura tra i sei e i dodici mesi.

Procedimenti molto simili si utilizzano anche per i pavimenti in graniglia – che stanno tornando in voga proprio grazie alla possibilità di restaurarli – e in granito, che però è più duro del marmo, per cui ha bisogno di un lavoro più lungo.

La seconda vita delle pavimentazioni in legno

Un'altra delle pavimentazioni più diffuse e amate è di sicuro il parquet, soprattutto per il suo calore. Ormai esistono un'infinità di prodotti e metodi per prendersene cura, compresa una serie di accortezze come proteggerlo dalla polvere, tenerlo ben asciutto e non trascinarci sopra mobili troppo pesanti.

Anche in questo caso, però, il tempo e i molti passaggi finiscono per deteriorarne la superficie... ma non dobbiamo disperare, perché si può intervenire.

Spesso può bastare una lucidatura ma, se i danni fossero più gravi, si può procedere con la lamatura o levigatura. Essa consiste nel rimuovere il sottilissimo strato superficiale del pavimento (parliamo di decimi di millimetro!), che porta via con sé graffi, macchie, nonché possibili dislivelli. Infatti il macchinario utilizzato applica un movimento rotatorio per fare in modo che la superficie trattata sia totalmente liscia.

Al termine di questo primo step, seguono la pulizia del pavimento dalla polvere prodotta e una rifinitura con oli, nonché una eventuale riverniciatura. L'operazione può essere eseguita su legno massello come su listelli, per cui ogni antico parquet potrà tornare a risplendere!

Ora sappiamo che ogni pavimento, dal marmo al legno, e in ogni possibile stato di deterioramento, può avere una seconda vita grazie a mirate procedure di restauro. Basta sapersi affidare ai professionisti giusti, competenti in tutti gli step del lavoro e con... i piedi per terra.