Stellantis, Elkann: "La 500 è un successo, arrivano grandi opportunità per Mirafiori e Torino"

Grandi opportunità per Mirafiori, ma anche per Torino. Parola di John Elkann , presidente e ad di Exor, presente all'inaugurazione di un progetto alla scuola Salvemini, che si trova a pochi isolati dalla fabbrica.

Il punto di vista è ovviamente quello di Stellantis , che proprio su Torino ha lanciato nuovi progetti come confermato dagli ultimi vertici tra Carlos Tavares e le istituzioni locali. " Voglio ringraziare il sindaco per il lavoro fatto con lui e il presidente della Regione, Alberto Cirio - dice Elkann - Un lavoro importante: Stellantis è qui presente con tutta una serie di iniziative sul futuro della mobilità. Un futuro che porta delle grandissime opportunità ".

Sugli scudi, in particolare, la 500 bev, che proprio a Mirafiori ha la sua culla. "Oggi l'ultima generazione della 500 elettrica è qui - ha sottolineato Elkann - è l'auto piu premiata e dal 2024 sarà venduta non solo in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti".