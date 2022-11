I rebus dei bimbi per "aprire" il quartiere: dall'istituto Salvemini un regalo a Mirafiori Sud

" Umanità aperta ". Ecco la soluzione del rebus che da oggi campeggia sulla nuova facciata dell' istituto comprensivo Salvemini di via Negarville, in pieno Mirafiori Sud. È il frutto del progetto "Facciamo pArte / la scuola come piace a noi", che dal mese di maggio.

Un rebus non difficile, ma che porta un significato potente. A realizzarlo, i ragazzi della scuola sostenuti (oltre che dagli insegnanti e dalla dirigente Barbara Floris), anche la Fondazione Agnelli, come ha confermato la presenza del presidente John Elkann . " Si tratta di un progetto a cui teniamo molto ed è solo l'inizio di un cammino: la Fondazione Agnelli ha sempre tenuto molto alla formazione ".

"Siete stati bravissimi - dice il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -. Questo è un quartiere simbolo della nostra città e il suo nome lo conoscono in tutto il mondo, come ha detto anche il presidente Elkann. Ha aiutato a crescere tutta la città. Vogliate bene alla vostra scuola e aiutate i compagni più in difficoltà. Noi abbiamo il compito di renderlo sempre più accogliente e aperto anche al di fuori del tempo scolastico, diventando un punto di riferimento per la collettività".