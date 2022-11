A Pianezza la fase finale della Coppa Città metropolitana di bocce

Volge al termine il circuito di gare valide per l’assegnazione della Coppa Città Metropolitana di Torino di bocce, patrocinato dall’Ente di area vasta per sostenere un movimento sportivo che nel territorio metropolitano è più che mai vitale.

La fase finale della manifestazione è in programma sabato 26 e domenica 27 novembre e alla premiazione dei vincitori sarà presente il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo. In tutta Italia gli iscritti alle società affiliate alla Federazione Italiana Bocce sono diverse migliaia e i giovani sono protagonisti sia dell’avviamento alla disciplina che delle gare. Dal 1° marzo nel territorio torinese i non professionisti, suddivisi nelle categorie femminile, maschile e disabili, si sono sfidati per la conquista dellaCoppa Città Metropolitana, la cui classifica tiene conto dei risultati delle gare a coppie, terne e quadrette comprese nel circuito del campionato provinciale. Alla prima edizione della manifestazione hanno aderito le società appartenenti ai Comitati di Torino, Canavesano e Valle Susa-Pinerolo della FIB.

Le gare hanno assegnato punteggi alle prime quattro società classificate e al termine del circuito si sono qualificate le prime 16 della categoria C e altrettante della categoria D, secondo un contingente fisso: 8 società del Comitato di Torino, 5 del Comitato Valle Susa-Pinerolo e 3 del Comitato Canavesano.

Le gare del 26 novembre sono in programma nei bocciodromi di Rosta e Pianezza per la categoria C, mentre la categoria D è impegnata nel bocciodromo Marletti di Beinasco e in quello di Borgaro. Il programma comune prevede l'inizio il sabato alle 14,30 con il primo turno e, a seguire, alle 16,30 la seconda partita e alle 20,30 i recuperi.