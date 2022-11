“Chivasso Bene Comune” promuove la cura condivisa del verde pubblico

Giovedì 1° dicembre, alle ore 20,30, nell’aula consiliare del Comune di Chivasso si terrà l’incontro “Spazi verdi, spazi vivi. Per avviare percorsi di cittadinanza attiva” nell’ambito del progetto “Chivasso Bene Comune”.

Il sindaco Claudio Castello e l’assessore ai Beni Comuni e all’Ambiente Fabrizio Debernardi invitano associazioni, cittadini e aziende a “sentirsi co-partecipi nella cura del verde pubblico e a dare vita a nuovi patti di collaborazione attorno a questo bene comune, che sempre più è avvertito come fondamentale per il nostro benessere e per la vita delle future generazioni”.