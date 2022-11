I Vigili del fuoco di Asti imparano a Quincinetto la gestione di emergenze come Rigopiano o quella del Ponte Morandi

Gli operatori SAF specializzati in interventi di soccorso su strutture verticali e ipogee, sono una componente primaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e spesso impegnati nelle grosse calamità come la valanga di Rigopiano o il crollo del ponte Morandi a Genova.

Il continuo addestramento in simulazioni di soccorso in ambienti naturali , civili o industriali serve a mantenere sempre al massimo livello l’operatività e la confidenza ad operare in sicurezza in luoghi e situazioni ostili.