La ricetta musicale dei Kocos: "Cantiamo il romanticismo tra funk, soul e black music"

Siamo un duo formatosi da un incontro organizzato da una persona a noi cara, Stefano Belforte, membro perno di NumodeRecords, che ha visto in noi un potenziale. Ci chiamiamo i “kocos” che significa “cocchi” in sloveno una lingua a noi sconosciuta ma con una dialettica piacevole. Il nome è nato parlandone durante un tragitto in macchina fatto assieme. Nasce per evocare un’atmosfera tropicale immaginando palme e cocchi, ma con un’influenza musicale mediterranea dettata dalle origini del progetto.

I testi si ispirano a momenti di vita quotidiana contornati da un sapore di romanticismo. Si basano su storie d’amore passate ed esprimono delusione, sentimenti contrastanti e tormenti amorosi: essere amati a tal punto di compiere anche determinate follie. Questi sono i temi affrontati in queste 4 canzoni. Il cercare di condividere il contrasto caldo e freddo, ricominciare al massimo dopo essere lasciati in primavera, il periodo di fioritura per tutte le cose. E infine il Respirarsi fino a emozionarsi.

Cosa significa per voi fare musica?

Fare musica per noi significa condividere la propria passione. Arriviamo da mondi e realtà musicali diversi passando da sfumature di ascolti più rock/classic rock/blues, arrivando al tocco leggiadro funk/soul. Suoniamo, per noi l’arte come la musica è un mezzo di comunicazione utile per esprimersi e per far trasparire emozioni che in altri modi sarebbe impossibile trasmettere. Ci ispiriamo alle idee culturali e musicali di James Brown, della black music in generale e ai toni Pop/Indi di oggi. I nostri pezzi nascono spesso da una linea beat basilare oppure da una caffè alla mattina accompagnato da chitarra e voce.