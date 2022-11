Collegno, l'associazione "Cercando Fabrizio e..." premia i vincitori della VIII edizione del concorso letterario

Caterina Migliazza, presidente dell’Associazione “Cercando Fabrizio e…”, parla così di questa nuova edizione del concorso letterario: “In tutti questi anni, racconto dopo racconto, storia dopo storia, ho capito davvero quanto scrivere possa essere un gesto potente. Mette in comunicazione a più livelli, non solo persone diverse tra loro, ma anche se stessi. Scrivere è un atto terapeutico, cura le ferite, aiuta a creare empatia e solidarietà. Quello che si sta concludendo è stato un anno difficile, per certi versi anche più di quello precedente. È stato per tanti un anno difficile e lo si capisce perfettamente leggendo i racconti dei più giovani: le storie che sono arrivate sono state forti e intrise di disagio. Un segnale che non possiamo permetterci di ignorare. Un’occasione di riflessione da non disperdere”. Migliazza sempre sulla forza della scrittura e del racconto dice: “Scrivere e raccontare permette di combattere concretamente l’oblio e l’indifferenza, due tra i più grandi nemici di chi si trova implicato in un dramma come il non sapere cosa sia successo a una persona cara e amata. Il senso ultimo di questo concorso letterario è proprio quello di portare conforto e speranza. Sono 17 anni senza Fabrizio e non avrei mai pensato di sopravvivere tanto a lungo: leggere, però, della sua presenza nei racconti dei partecipanti è un balsamo per il cuore. Sentire così forte la speranza di molti per un uso possibile ritorno rende tutto più dolce ed è un dono per me inestimabile”.