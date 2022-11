Xmas Comics&Games: tutto pronto per l'ottava edizione all’Oval Lingotto Fiere

Sabato 3 e domenica 4 dicembre si svolge a Torino l’ottava edizione di Xmas Comics&Games: fumetti, giochi, videogame, cosplay e musica sono i protagonisti del tradizionale evento prenatalizio in programma all’Oval Lingotto Fiere. Una grande festa dell’intrattenimento dedicata a grandi e piccini, organizzata da GL events Italia in joint venture con Just for fun.

Il tema dell’edizione 2022 è Celebrating nerds culture, un omaggio alla storia della cultura nerd dagli albori a oggi. Xmas Comics celebra quella che ormai è una passione di massa, che coinvolge giovani – e non solo – di tutto il pianeta. All’interno dell’Oval Lingotto Fiere vengono allestite delle vere e proprie stanze del tempo dove i visitatori possono rivivere l’atmosfera delle camerette dei nerd dagli anni ’70 a oggi. Ogni stanza ha gli oggetti simbolo della cultura nerd del decennio di riferimento: console, videogiochi, poster di film, serie tv e gruppi musicali, fumetti, memorabilia, giochi, gadget. Un vero e proprio viaggio nel tempo per rivivere grandi emozioni del passato e scoprire come si è evoluta negli anni questa cultura che ormai conta milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo.